Strategie e tecniche per trovare impiego

Workshop gratuiti e opportunità di lavoro sul territorio. Si comincia lunedì 27 maggio, dalle 10 alle 13.30, con il job day all’auditorium dello spazio Tilane a Paderno Dugnano. Durante la mattinata sarà possibile seguire diversi workshop gratuiti. Si parte alle 10 con quello dedicato a scoprire tecniche e strategie per trovare lavoro, a cui segue alle 10.30 il focus sull’uso della piattaforma LinkedIn per promuovere il proprio profilo professionale e fare rete con altri professionisti. Alle 11 si tiene il workshop dedicato all’imprenditoria, con consigli su come avviare un’impresa o diventare liberi professionisti e alle 11.30 quello dedicato al servizio di selezione di Afolmet, con la presentazione delle offerte di lavoro presenti nella banca dati dell’agenzia. In contemporanea, dalle 10 alle 13.30, ci sarà la possibilità di partecipare a incontri individuali per conoscere le tecniche e le strategie per facilitare il cambiamento, identificare le competenze e individuare le opportunità lavorative in cui muoversi.

Il 29 maggio nuovo appuntamento a Merlata Bloom Milano per il recruiting day che si terrà dalle 9.30 alle 14.30 al primo piano del mall in via Daimler 61 a Milano. L’evento si aprirà con la presentazione di importanti brand, a cui seguirà, dalle 11 alle 12, un seminario a cura di Afol Metropolitana su come realizzare un curriculum vitae efficace, con consigli utili anche sull’uso corretto delle parole chiave da inserire al suo interno per essere individuati dai software utilizzati nei processi di selezione del personale. Dalle 11 alle 14.30 i recruiter di 20 brand incontreranno i candidati per un colloquio di selezione. Saranno presenti anche i selezionatori di Afolmet e si potranno sostenere colloqui per candidarsi a diverse posizioni ricercate non solo all’interno del mall. Per maggiori informazioni consultare afolmet.it