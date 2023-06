Strategie e nuovi prodotti? "Nascono dai mattoncini"

di Francesca Grillo

Sulla carta, il suo lavoro è "facilitatore certificato da Trivium e Association of Master trainers nella metodologia Lego Serious Play". In pratica, e in parole più semplici, usa i mattoncini Lego per organizzare workshop, soprattutto aziendali, ognuno con uno scopo diverso. Non pensate al classico team building, dove si svolge un’attività, spesso divertente, per fare gruppo in azienda. Qua è più un lavoro di "business strategy": i mattoncini con cui giocano i bambini servono a far esprimere concetti che non si riuscirebbe a far capire con le parole dette o scritte. Francesco Frangioja, oltre a essere un esperto nel metodo, è un "facilitatore" certificato e applica il metodo Lego "serious play", "per l’agevolazione di processi decisionali e di problem solving", spiega.

Facciamo un paio di esempi per capire meglio come funziona questa strategia di lavoro coi mattoncini. Mettiamo che un’azienda voglia mettere sul mercato un nuovo prodotto e tirare fuori da tutti i collaboratori delle idee vincenti. Ci si siede in gruppi, ognuno gestito da un facilitatore e ciascuno tira fuori un’idea di come dovrebbe essere il prodotto. Per farlo, deve utilizzare i mattoncini Lego, quindi costruire qualcosa. "Questo perché studi sociali e psicologici hanno stabilito che dare forma a ciò che pensi utilizzando le mani anziché disegnarlo o spiegarlo, esplicita meglio il pensiero - racconta l’esperto -. Questo metodo è nato agli inizi degli anni 2000 negli Stati Uniti per dare nuova vita ai mattoncini Lego, considerando la penalizzazione del mercato con l’avvento dei videogiochi. Con questo metodo si utilizzano in modo “serio“, dando vita alle proprie idee costruendole". Ma l’attività serve anche in altri campi: pensate a un datore che non sa a chi affidare un lavoro importante. Attraverso i mattoncini, vengono fuori caratteristiche che vanno oltre alle informazioni sul curriculum, così come inclinazioni, idee. Tutto relazionato poi dai facilitatori. Per esempio, usare un elemento appuntito nei mattoncini potrebbe indicare un aspetto spigoloso, pungente. Una finestra aperta, prospettive, larghe vedute. Insomma, "giocando" a costruire si possono realizzare nuovi progetti, creare un team con caratteristiche specifiche e assumere la persona giusta per un lavorO.