Strano giro di macchine di lusso in affitto

Il 25enne era al volante di un’Audi quando il dispositivo "targa system" in dotazione alla polizia locale cesanese ha rilevato la mancanza dell’assicurazione della vettura. Gli agenti hanno subito fermato il giovane che ha ammesso di non essere mai riuscito a prendere la patente. Ma non era l’unica infrazione. Gli agenti guidati dal comandante Armando Clemente hanno voluto vederci più chiaro e approfondito gli accertamenti, procedendo con una perquisizione. L’intuizione era giusta: nascosto sotto il sedile, il ragazzo aveva un bastone estensibile, uno di quelli che facilmente si riesce a occultare, lungo una ventina di centimetri, ma che si allunga fino a diventare una pericolosa arma in acciaio. Non è tutto. L’auto era senza assicurazione, ma anche denunciata per appropriazione indebita. Il giovane, poi denunciato, ha raccontato di aver affittato l’auto per la giornata, a circa 200 euro, per farci un giro.

Ma non ha voluto dire esattamente da chi aveva preso quella macchina di grossa cilindrata, chi gli ha potuto consegnare un’auto, per di più sprovvista di assicurazione, senza controllare che avesse la patente. Il 25enne ha spiegato di essersi rivolto a delle persone che si sono presentate con un "campionario" di auto da scegliere per l’affitto, tra cui anche Ferrari e auto super sportive con cui farsi un giro per 400 euro al giorno. Non si sa ancora l’esatta provenienza di queste macchine, ma la cosa certa è che l’Audi su cui viaggiava il 25enne era denunciata per appropriazione indebita. Quindi, qualcuno l’ha presa, magari in leasing o con noleggi lunghi, e l’ha "affittata" al conducente. Il 25enne, italiano della zona, non è stato in grado di fornire molti dettagli, ma alcune informazioni saranno utili per ricostruire i passaggi, a partire dalle società che hanno messo regolarmente a disposizione le macchine per poi denunciarne l’appropriazione indebita. La vicenda è tutta da chiarire e saranno le indagini della polizia locale, in sinergia con i carabinieri, a fare luce su quello che ha tutta l’aria di essere uno strano giro di macchine in affitto, irregolare e pericoloso, visto che la vettura era sprovvista di assicurazione e il guidatore senza patente. Francesca Grillo