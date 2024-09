Strage di Paderno, i funerali della famiglia uccisa: addio a Fabio, Daniela e Lorenzo. Resta in carcere Lorenzo

11:14

Niente foto e video in chiesa

I funerali, presieduti dall’arcivescovo Mario Delpini, avranno luogo alle 14.30 nella chiesa di Santa Maria Nascente della cittadina alle porte di Milano. L’arcidiocesi ha avvisato che “per preservare il necessario clima di preghiera e raccoglimento, si avvisano i colleghi che non sarà ammessa la presenza in chiesa di fotografi e operatori video. Questi dovranno posizionarsi in un’area a loro riservata nel piazzale antistante”.