Strage di Paderno: l’interrogatorio di Riccardo. I nonni potranno incontrarlo dopo la decisione del giudice

Milano, 5 settembre 2024 – È iniziato questa mattina, giovedì 5 settembre 2024, alle 10.30 l’interrogatorio di garanzia del diciassettenne reo confesso della strage in famiglia a Paderno Dugnano, avvenuta nella notte fra sabato e domenica.

Riccardo – questo il nome del giovane che ha ucciso padre, madre e fratello di 12 anni – è sentito in carcere al Beccaria dal gip del tribunale dei minori Laura Margherita Pietrasanta, alla presenza dei pm che indagano sul caso e del suo difensore, l’avvocato Amedeo Rizza. Al termine dell’interrogatorio il giudice deciderà sulla convalida dell’arresto e sulla custodia cautelare, misura richiesta dai pm.

"È pronto a spiegare ancora, ovviamente per lui quello di oggi sarà un interrogatorio complicato e difficile – così si è espresso, davanti al carcere l'avvocato Amedeo Rizza, prima di entrare per l'interrogatorio.

Riguardo all'aggravante contestata della premeditazione, il legale ha fatto notare che "anche se lo avesse pensato il giorno prima o la sera prima, questo non vuol dire che ci sia premeditazione, è un aspetto giuridico che va valutato".

Il colloquio

L’interrogatorio è terminato poco dopo mezzogiorno.

Al Beccaria sono arrivati anche i nonni di Riccardo, che hanno già espresso – nonostante il dolore per le morti da lui causate – l’intenzione di sostenerlo nel corso del lungo percorso di consapevolezza e redenzione.

Potranno incontrarlo, come chiesto da loro e da lui, solo dopo l’interrogatorio e la decisione del gip sulla convalida.

Quello dell’eventuale premeditazione – aggravante su cui gli inquirenti, al momento, insistono e che invece la difesa escluderebbe – sarà sicuramente il nodo principale del futuro processo, a prescindere dal rito per cui opterà il giovane, in accordo con il suo legale. All’avvocato, in questi giorni, Riccardo ha detto di aver “agito d’impulso” e di essere “esploso” la sera della mattanza, “senza riflettere”.

Agli investigatori, invece, nel colloquio in cui aveva confessato il triplice omicidio aveva parlato di un pensiero di uccidere che aveva da qualche giorno e di averci pensato anche il giorno precedente.

La questione è sicuramente al centro anche dell’interrogatorio odierno: si vedrà a quale sfumatura si avvicinerà di più la risposta dell’assassino reo confesso.

Intanto, i pm, stanno disponendo l'inizio delle analisi sui dispositivi sequestrati per verificare eventuali ricerche online e messaggi utili per chiarire le ragioni di una strage, di fatto per ora senza un movente. Nei prossimi giorni saranno eseguite anche le autopsie sui corpi.