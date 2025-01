Strage della Vignetta a Bollate. Cerimonia in omaggio ai martiri

Domenica le commemorazioni in ricordo dei martiri della Vignetta, la più grave sciagura avvenuta a Bollate il 30 gennaio 1945. Un treno di pendolari fu attaccato per errore dagli alleati: fu un massacro. Il programma prevede alle 9.15 il ritrovo delle autorità sul sagrato del santuario di Madonna in Campagna, alle 9.30 l’inizio della messa con un breve ricordo delle vittime e testimonianze dei fatti accaduti. Al termine della celebrazione verrà benedetta la lapide e deposta una corona d’alloro.

Era la mattina del 30 gennaio 1945 quando poco dopo le 8 del mattino il treno delle Ferrovie Nord, proveniente da Saronno e diretto a Milano, era nei pressi della stazione di Bollate, precisamente si trovava nella zona chiamata Vignetta, quando quattro cacciabombardieri si preparano ad attaccare, convinti di colpire un treno di gerarchi tedeschi. A quell’ora avrebbe dovuto passare un convoglio militare che, invece, era stato spostato. Nonostante il macchinista fermò il treno e fece scendere i passeggeri, era troppo tardi. Gli aerei mirarono la folla di gente e sganciarono otto bombe da 250 chili. Una strage. Quella mattina nevicava e la neve che copriva il suolo divenne di colore rosso, sangue delle vittime. Nella tragedia vennero colpite anche due case e in una morirono altre cinque persone, mentre i passeggeri del treno morti furono ottantaquattro.

Da.Fa.