Strada ridotta a pattumiera: volontari in campo per ripulire la bretella Cerca-Binasca

Melegnano (Milano), 28 gennaio 2024 - Grandi pulizie sulla bretella fra la Cerca e la Binasca. In strada centinaia di volontari delle associazioni Puliamo la Terra, Plastic Free, Sentinelle Parco Sud, Sabil (associazione musulmana), Scout Agesci, Legambiente, WWF. Un esercito per ripulire una strada a due corsie per carreggiata realizzata nel 2015 e in solo 8 anni ridotta a una pattumiera. Gli autori di questo scempio a cielo aperto sono tutti gli automobilisti e autotrasportatori che percorrono questa strada e gettano rifiuti dai finestrini, li abbandonano nelle piazzole di sosta e nel peggiore dei casi si fermano sulle corsie di emergenza e li gettano oltre il guard rail rovinando ettari di prati e boschi. Per consentire l'intervento dei volontari, città metropolitana ha chiuso al traffico il tratto di strada. Fra i rifiuti recuperati anche una scocca di Vespa (forse dello storico modello 50). Da segnalare l'opera degli scout che hanno battuto centimetro per centimetro la strada, in entrambi i sensi di marcia raccogliendo tanti mozziconi di sigarette (alcune migliaia da riempire un sacco nero della spazzatura).