La danza dello stormo nel cielo di Cologno Monzese: migliaia di uccelli in volo geometrico, poi il riposo

Cologno Monzese, 30 ottobre 2024 - Un rumore assordante e continuo ha spezzato il silenzio di una mattina come tante a San Maurizio al Lambro, frazione di Cologno Monzese. Il fiume in piena che tracima? No. Qualche nuovo cantiere? Nemmeno. È il rumore della natura cui non siamo più abituati.

Alcuni esemplari dello stormo riposano su un albero

Cioè, il cinguettio e lo sbatter d'ali collettivo di migliaia di passeri che si sono radunati, vai a capire il perché sugli alberi di un angolo del parco della media valle del Lambro. All'improvviso, nello stesso momento, dai rami delle querce e degli abeti parte la meravigliosa danza dello stormo che raggiunge il cielo e lo colora di scuro in un susseguirsi di precise e affascinanti traiettorie geometriche. Il ballo dura qualche secondo, poi gli uccelli tornano sugli alberi e infine abbandonano il grigio di Cologno in ordine sparso