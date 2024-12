Storiche e non solo. Premiate le botteghe che resistono alla crisi. E sfidano i colossi

Targhe storiche alle attività commerciali che accompagnano la vita dei pioltellesi e che nel tempo ne hanno cambiato le abitudini, entrando nella quotidianità di centinaia di famiglie. Sei i riconoscimenti arrivati in questa fine anno 2024, e non solo dedicati a chi ha superato i 40 anni sul campo: da qualche edizione il premio va anche a chi è più giovane.

Fra le vecchie leve, “Da Giovanni“, la trattoria aperta in città nel lontano 1961; 4BILD C4-Carenzi, vendita di materiali edilizi, attiva da 46 anni a cui se ne aggiungono altri 20 di attività avviata dal padre. Ci sono poi il minibar “Unione“ (aperto da 26 anni), il centro estetico Sole e Luna (attivo da 22 anni), l’agenzia di viaggi Bluvacanze (18 anni) e D’Elles Parrucchieri (16 anni).

A insignire le imprese la sindaca Ivonne Cosciotti e l’assessora alla partita Paola Ghiringhelli. "È sempre una grande emozione consegnare questa medaglia ai nostri esercenti – dicono –. Un ulteriore attestato di stima e gratitudine che l’amministrazione ha voluto per valorizzare negozi e attività storiche che grazie all’impegno, alla professionalità e alla grande passione dei titolari e del personale vivacizzano Pioltello".

"Sappiamo bene quanto sia preziosa la loro presenza sul territorio – sottolinea Ghiringhelli – per questo motivo abbiamo deciso anni fa di estendere la cerimonia anche a chi ha meno di quattro decenni di esperienza. Un modo per dimostrare la nostra vicinanza e il nostro sostegno al commercio di vicinato, che di questi tempi fa sempre più fatica a sopravvivere".

La scelta del momento non è casuale: "La festività di fine anno sono propizie per un bilancio, è l’occasione giusta per riconoscere ad alcune attività gli importanti traguardi professionali raggiunti".