Stop alle infiltrazioni in scuole e caserma

Stop alle infiltrazioni dal soffitto. Si sono conclusi i lavori di manutenzione straordinaria che hanno riguardato i tetti delle scuole di Bettola e del comando della polizia locale. Per arginare le infiltrazioni d’acqua piovana che vi si verificavano, nel corso del tempo su questi immobili erano stati eseguiti alcuni interventi-tampone, che tuttavia non si erano rivelati risolutivi. Da qui la necessità di optare per opere più onerose, ma al tempo stesso più efficaci. Nella scuola di Bettola sono stati rifatti i manti impermeabili, nella sede dei ghisa si è proceduto alla sostituzione dei lucernari. In alcuni ambienti sono state inoltre eseguite opere di stuccatura e tinteggiatura. L’investimento ammonta a 232mila euro, comprensivo anche di alcuni lavori sulle guaine di protezione alla scuola di Zeloforamagno.A.Z.