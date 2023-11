Stop alle esondazioni: 120mila euro per l’alzaia

Stop al rischio esondazioni, 120mila euro dal Pirellone e per mettere in sicurezza l’alzaia. Anche Trezzo è nel nel maxi-piano contro i pericoli del clima impazzito approvato dal Pirellone, 43 opere per 48 milioni di investimento complessivo. Scopo: ricucire palmo a palmo le aree più fragili delle province. In alcuni casi, come nell’hinterland si corre ai ripari. "L’ondata di maltempo che ha investito il territorio nelle scorse settimane – dice Gianluca Comazzi, assessore regionale alla partita - evidenzia, ancora una volta, come il tema della precarietà del reticolo idrografico sia sempre più centrale nella gestione della quotidianità. Il programma 2023-2025 per la difesa del suolo è un importante passo avanti per la sicurezza delle aree a rischio. Il piano è un segnale forte e concreto che vogliamo dare ai sindaci e soprattutto ai cittadini". "Gli interventi - aggiunge - sono stati individuati in base alla loro priorità, molti andranno a risolvere situazioni locali segnalate dai comuni e verificate dai nostri uffici. Altri, invece, sono azioni strutturali che derivano dalla pianificazione di bacino, come la realizzazione di nuove vasche di laminazione che sono fondamentali per scongiurare i problemi derivanti dalle alluvioni". Sotto la lente, in città, le rive del fiume allagate dalle piogge battenti di inizio mese, chiuse per precauzione a centinaia di amanti delle passeggiate nella natura e degli sportivi che le frequentano abitualmente. "Particolarmente significativi "i lavori per la sistemazione di corsi d’acqua tra Milanese e Brianza", ancora Comazzi. Proprio a causa degli ultimi fenomeni con il lago di Como ai massimi e l’Adda impegnato a scaricare quanto più possibile della portata, si era reso necessario imporre il blocco.

Barbara Calderola