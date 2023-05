Stop agli incidenti mortali Scatta l’appello al sindaco "Messa in sicurezza urgente"

di Roberta Rampini

"Quell’attraversamento è molto pericoloso: si intervenga per la messa in sicurezza della via Milano, un lungo rettilineo dove le auto passano a velocità elevata". È quanto chiedono i residenti di via Assisi 6 a Vanzago, il complesso residenziale dove abitava Maria Luisa Scollica, 72 anni, pensionata, investita e uccisa lo scorso 15 maggio mentre attraversava la strada. Nelle scorse ore i condomini hanno inviato una lettera al sindaco Guido Sangiovanni per lamentare ancora una volta che la siepe che separa il marciapiede dalla strada è troppo alta e per chiedere di realizzare degli interventi per rallentare il traffico veicolare. "Il varco di attraversamento pedonale è stato ritagliato all’interno delle siepi che sono alte, quindi il pedone non è visibile se non quando impegna la strada - si legge - avevamo già segnalato all’amministrazione comunale la pericolosità della viabilità lungo via Milano". Ma nessuno era intervenuto e c’è voluto il morto per ricordare a tutti la pericolosità di quell’attraversamento e della stessa via Milano.

Il Comune all’indomani dell’incidente stradale aveva ammesso che la società Azalea Coop. Sociale Onlus, aggiudicataria della manutenzione ordinaria del verde pubblico, era in ritardo con il taglio dell’erba e la sistemazione delle siepi. Per quanto riguarda gli interventi sulla viabilità i residenti suggeriscono due soluzioni e chiedono che il Comune si faccia portavoce con Città Metropolitana di Milano, competente per la trafficata strada che collega Pregnana Milanese con Vanzago. "Si potrebbe realizzare un attraversamento pedonale rialzato (dosso), che costringa i veicoli a rallentare in prossimità dell’attraversamento pedonale che tra l’altro dovrebbe essere segnalato meglio - scrivono - oppure realizzare una rotatoria all’incrocio tra via Assisi e via Milano, per rallentare la velocità in quel tratto e, in aggiunta, per facilitare l’immissione dei veicoli provenienti da via Assisi".