Stem, le imprese a caccia di talenti

Torna a Milano il “Rock Your Mind Stem Festival”, l’evento dedicato all’innovazione, alla sostenibilità e al futuro del lavoro. Al via la terza edizione del festival rock che mette in contatto i giovani del mondo Stem

con le aziende pronte ad assumere. Molte grandi imprese parteciperanno alla terza edizione dell’evento promosso da Employerland, società del Gruppo SGB Humangest, per offrire a giovani laureandi e laureati del mondo Stem un posto di lavoro. Sono circa 100 le posizioni attualmente aperte per profili esperti in cyber security, data analyst, cyber risk, ingegneria informatica e computer science, ingegneria elettrica, statistica applicata, matematica computazionale e fisica. L’evento si terrà martedì 14 novembre nello spazio Base Milano. Sono oltre 200 i giovani che hanno inviato il Cv per partecipare alle sessioni di colloqui con le aziende. Rock Your Mind si aprirà con una mattinata dedicata a una prima sessione di colloqui. Nel pomeriggio sono previste tavole rotonde sul tema del lavoro. L’anima rock dell’evento sarà rappresentata dal concerto di Manuel Agnelli, gratuito e aperto a tutti (mille posti disponibili). "Da Engineering a Sisal, passando per Ferrovie dello Stato, Capgemini, Bosch e Snam – spiega Gabriele Lizzani, founder di Employerland – le più importanti imprese del panorama italiano si danno appuntamento per incontrare dal vivo i migliori talenti". Per iscriversi all’evento o per ottenere gli ultimi biglietti disponibili: www.rockyourmind.it. È solo uno degli appuntamenti con il lavoro sul territorio. Villa Ghirlanda Silva, a Cinisello Balsamo, ospita la Job Week dal

13 al 17 novembre. Afol Metropolitana

sarà presente all’iniziativa con un proprio corner.

Maggiori informazioni su Afolmet.it