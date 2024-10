Stefano Gabbana contro Fedez: “Un poveretto”

Milano- “Un poveretto”, Così Stefano Gabbana definisce Fedez, commentando un articolo scritto da Selvaggia Lucarelli per Il Fatto Quotidiano, dal titolo 'Mister Lucia: quell'infinito dissing tra sé e la coerenza’ che la giornalista ha postato su Instagram.

Al centro dell'articolo, le intercettazioni in cui il cantante vuole coinvolgere in un'operazione di beneficenza il capo ultrà milanista Luca Lucci, arrestato nella maxi inchiesta che ha azzerato le curve milanesi e già condannato all'epoca per droga. Tra i primi commenti, proprio quello dello stilista milanese, che definisce appunto il rapper 'un poveretto’.

Fedez, oltre al mondo delle curve, bazzica anche quello della moda: la sua è presenza fissa alle sfilate di Versace, prima insieme alla moglie Chiara Ferragni e ora da solo, anzi, l'ultima volta, al Castello Sforzesco, appena una decina di giorni fa, con il cane Silvio, vestito a tema con tutina griffata Versace.

Oltre alle sfilate di Milano, il rapper - che in questi giorni sui social ha scelto il silenzio - nei giorni scorsi è stato anche alla fashion week di Parigi, da dove ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme al suo bodyguard Christian Rosiello e ad Islam Hagag, entrambi arrestati nell'ambito dell'inchiesta milanese.