Nuova tegola per Stefano Boeri: l’archistar a processo per il progetto Bosconavigli a Milano

Milano – Rischia gli arresti domiciliari nell'inchiesta sulla Beic, la Biblioteca europea di informazione e cultura di Milano, e va a processo per il progetto Bosconavigli. Ancora guai giudiziari per l'archistar del Bosco verticale Stefano Boeri.

L’udienza

Si aprirà alla fine di settembre, davanti al Tribunale di Milano, il processo sul progetto Bosconavigli, un complesso residenziale che dovrebbe sorgere nello storico quartiere San Cristoforo, zona sud-ovest del capoluogo lombardo, e che vede imputati per lottizzazione abusiva e abuso edilizio l'architetto insieme ad altre sei persone, tra cui i dirigenti comunali Alberto Viaroli e Giovanni Oggioni. Quest'ultimo, ex direttore dello Sportello unico edilizia e componente della Commissione per il paesaggio, è coinvolto in altre inchieste sull'urbanistica ed è stato rinviato a giudizio anche per il caso delle Torri Milano.

Il rinvio a giudizio per citazione diretta

La Procura di Milano nei giorni scorsi ha disposto il rinvio a giudizio per citazione diretta dell'architetto di fama internazionale. Si tratta di un'altra tegola per Boeri, perché solo lunedì la Procura di Milano si è spinta a chiedere gli arresti domiciliari per lui e per Cino Zucchi, indagati per turbativa d'asta e falso nell'inchiesta sul concorso di progettazione internazionale per la realizzazione della biblioteca Beic, che dovrebbe sorgere nel 2026 con i fondi del Pnrr.

Le preoccupazioni di Sala

Un progetto "che Milano attende da 40 anni e che è importante per la città", rimarca il sindaco Giuseppe Sala, che si augura che i due architetti "non abbiano conseguenze" per questa indagine. Quelle in cui è coinvolto Boeri sono solo alcune delle inchieste relative all'urbanistica che scuotono Milano da oltre un anno, che hanno portato a un blocco dell'edilizia e alla perdita per il Comune di 165 milioni di oneri di urbanizzazione nel 2024. Per questo è urgente, secondo Palazzo Marino, che il Senato approvi quanto prima la norma Salva Milano, su cui però anche il Pd è spaccato.

Il messaggio al Pd

"Non sono intenzionato a fare un passo indietro" se non dovesse passare al Senato il Salva Milano perché il Pd non lo voterà, "ma sarebbe un problema politico", chiarisce il sindaco Sala lanciando un messaggio al suo partito di maggioranza in Comune. Perché se dal Pd non appoggiassero questa norma, "metterebbero in discussione il mio lavoro e quello del mio predecessore, cioè Giuliano Pisapia, a cui le norme sull'urbanistica risalgono". Sala è "confidente" che tutto si ricomponga ma avverte: "non è un problema di passi indietro, ma di giudizio sulla mia amministrazione".