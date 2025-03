Droga e prostituzione alla Gintoneria, Stefania Nobile non parla davanti al gip

Milano, 11 marzo 2025 – Droga e prostituzione alla Gintoneria, è la giornata degli interrogatori di garanzia. Prima Stefania Nobile, poi Davide Lacerenza e Davide Ariganello. Tutti si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

Intorno alle 14.40 la figlia di Wanna Marchi è uscita dalla stanza della gip Alessandra De Fazio, a Palazzo di Giustizia a Milano: in abiti sportivi griffati Louis Vuitton, Nobile si è avvalsa della facoltà di non rispondere e si è allontanata senza rendere dichiarazioni a margine. Assistita dall'avvocato Liborio Cataliotti è rimasta dalla gip solo qualche minuto, il tempo di formalizzare le generalità. Alle 15.30 stesso copione per Davide Lacerenza. Il suo legale non ha chiesto allo stato né la sostituzione dell'attuale misura cautelare né intende ricorrere al Tribunale del riesame per chiedere la revoca dell'ordinanza. Al contrario, per Stefania Nobile depositerà istanza al Riesame per chiedere la revoca della misura cautelare. Come detto, anche Davide Ariganello non ha risposto al gip. "È necessario approfondire gli elementi di indagine e i tema di accusa e mi riservo eventuale istanza di revoca della misura", ha spiegato il legale Alessandro Cristofori.

Nobile e Lacerenza si trovano agli arresti domiciliari dal 4 marzo nelle indagini del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf, coordinate dalla pm Francesca Crupi, su un giro di droga e prostituzione, droga di cui non risponde, però, Nobile. anche Lacerenza dobvrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere, secondo quanto annunciato dall'avvocato Liborio Cataliotti.

Per i clienti speciali, come ereditieri, imprenditori, youtuber, giornalisti di gossip, influencer, e qualche rappresentante di seconda fila delle forze dell'ordine, come emerso dalle indagini, c'era un privé con la moquette rosa e un soppalco per il sesso a pagamento, accanto alla Gintoneria di via Napo Torriani. Per loro, come per quelli che optavano per il servizio di delivery a casa, c'era un "pacchetto" fatto di bottiglie di pregio, cocaina ed escort. Oggi sarà interrogato anche Davide Ariganello, presunto factotum, anche lui ai domiciliari.