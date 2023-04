Milano Centrale, ruba lo smartphone e butta a terra la vittima: 32enne arrestato per rapina

Un giovane somalo di 32 anni è stato arrestato mercoledì pomeriggio alla Stazione Centrale di Milano per rapina impropria. Una volta portato in caserma, si è scoperto che il trentaduenne è regolarmente residente in Italia, senza fissa dimora e con precedenti.

La rapina è avvenuta in mattinata, il somalo ha strappato a un suo connazionale di 19 anni lo smartphone e lo ha spinto violentemente per terra per poi fuggire. I carabinieri che stavano presidiando piazza Duca d’Aosta sono riusciti a bloccarlo.

Il telefono aveva un valore di circa 300 euro e il giovane lo aveva nascosto nelle mutande. Una volta fermato, i carabinieri lo hanno trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo.

Nei controlli su tutta l’area della stazione svolti nella stessa giornata, i carabinieri hanno anche denunciato due gambiani di 32 e 20 anni, entrambi già gravati da pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio, rispettivamente per i reati di ingresso e soggiorno irregolare sul territorio nazionale e per mancata esibizione di valido permesso di soggiorno.