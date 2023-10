Milano, sventato furto di bagagli in Stazione Centrale: ecco la tecnica che usano i ladri

Si aggiravano per un ristorante, poi si sono avvicinati a un cliente distratto, hanno arraffato cautamente i suoi bagagli e sono scappato. Per il furto, avvenuto lunedì nella Stazione Centrale di Milano, la polizia ferroviaria ha arrestato un algerino di 38 anni e un marocchino di 33 con l’accusa di furto aggravato in concorso.

I due ladri sono stati fermati da alcuni agenti che, notando i due uomini fuggire col malloppo, li hanno inseguiti e arrestati. Dopodiché hanno restituito il maltolto alla vittima che non si era accorta di nulla.