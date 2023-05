Milano, tre arresti in Stazione Centrale per furto e spaccio di stupefacenti

Milano – Spacciava droga vicino alla stazione, tanto che aveva con sé 41 involucri di cocaina e 51 grammi di hashish, oltre a 1.300 euro in contanti. Per questo, un cittadino ivoriano di 43 anni è stato arrestato dalla polizia sabato pomeriggio in stazione Centrale.

Sempre in stazione, qualche ora dopo, due uomini hanno rubato uno zaino ad una donna che mangiava seduta ad un tavolino. Si tratta di un cittadino algerino di 43 anni e uno palestinese di 41, arrestati per furto aggravato. Gli agenti si trovavano in stazione in servizio in abiti civili quando, intorno alle 17, hanno notato un gruppo di ragazzi spostarsi verso via Doria.

I giovani hanno scambiato qualcosa con un uomo che stava fermo all'angolo della strada. Così, gli agenti lo hanno fermato, trovando il bottino di sostanze stupefacenti e i contanti, per poi arrestarlo. Poco dopo, hanno visto due persone che, dentro un locale della stazione, hanno preso uno zaino ad una viaggiatrice.

Il furto è avvenuto mentre la donna, seduta ai tavolini, stava mangiando. Gli agenti hanno bloccato i due, che hanno tentato la fuga, e hanno restituito lo zaino alla proprietaria.