Studenti pro Palestina bloccano un convegno all’Università Statale: “Non saremo complici del genocidio”

Milano – Un piccolo gruppo di studenti con uno striscione e un megafono ha interrotto il convegno nell’Aula Magna dell’Università Statale di Milano organizzato della 4Eu+ European University Alliance, l’associazione che riunisce i migliori 8 atenei pubblici d’Europa.

Cinque ragazzi, appartenenti al gruppo Cambiare Rotta, hanno bloccato gli interventi salendo sul palco e esponendo uno striscione con scritto “4Eu+: la vostra eccellenza è complicità con la filiera della morte e il genocidio palestinese” affiancato da una bandiera della Palestina.

Al megafono gli attivisti hanno spiegato di non volere “essere complici del genocidio del popolo palestinese”. Poi si sono seduti sul palco, dove però nel frattempo sono ripresi gli interventi del meeting.

“Dietro l'eccellenza di cui le istituzioni accademiche tanto si vantano – spiega il gruppo studentesco su Instagram – si celano tagli su tagli al diritto allo studio e al welfare universitario (non è un caso che l’Italia sia penultima in Europa per numero di laureati), andando ad alimentare l'esclusione di classe nelle nostre università, a fronte di un investimento sempre più massiccio nella spesa militare e nell'economia di guerra – con conseguenti carovita e inflazione – su diktat dell'Unione Europea”.