Stamattina la cerimonia per ricordare Savarino

Oggi alle 10.30, nel Parco a lui intitolato in via Livigno 5, si terrà la cerimonia di commemorazione dell’agente di Polizia locale Nicolò Savarino, ucciso in servizio il 12 gennaio 2012. Interverranno l’assessore alla Sicurezza Marco Granelli e il comandante della Polizia locale Gianluca Mirabelli. Cosa accadde quel 12 gennaio? Due persone a bordo di un Suv hanno investito il ghisa uccidendolo, dopo averlo trascinato insieme alla sua bicicletta per 200 metri, lungo via Giovanni Battista Varè, zona Bovisa.

Alla guida del Suv che ha investito Savarino c’era il nomade Remi Nikolic, al suo fianco, a bordo dell’auto, invece, c’era il serbo Milos Stizanin. Entrambi sono stati condannati, il primo a 15 anni dal Tribunare dei Minorenni.