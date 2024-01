Staff in rosa (due su tre) nel team di Marco Bosio

"Sono felice di questa nomina che mi consentirà di lavorare su un territorio che già conosco, essendo stato direttore generale di Ats Milano. Sarà l’occasione per continuare a lavorare, con validi professionisti, per il raggiungimento di obiettivi condivisi tra cui l’attuazione dei progetti finanziati dai fondi Pnnr, la riorganizzazione delle reti cliniche e la valorizzazione della medicina di prossimità". È questo il commento di Marco Bosio, nuovo direttore generale dell’Asst Rhodense. Il primo gennaio ha preso il posto di Germano Pellegatta, che è andato in pensione. Sessantuno anni, in quota a Forza Italia, laureato in medicina e chirurgia all’università Statale di Milano, con specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, Bosio negli ultimi quattro anni è stato direttore generale dell’Asst Niguarda Milano e prima ancora direttore generale della nuova Ats Città Metropolitana di Milano, con il compito, tra gli altri, di dare attuazione ai progetti metropolitani previsti appunto dalla riforma.

In questi primi giorni come manager dell’Asst Rhodense ha organizzato diversi incontri per conoscere le persone che lavorano negli ospedali, "posso dire di aver trovato un’azienda in buona salute, che ha saputo far fronte all’emergenza sanitaria e che, in epoca post pandemica, ha saputo riorganizzarsi per raggiungere gli obiettivi prefissati, nonostante alcune criticità legate alla mancanza di medici di medicina generale e alla carenza di professionisti, note anche a livello nazionale. Auspico che il territorio possa accogliere favorevolmente le progettualità che andremo a implementare, che saranno finalizzate al miglioramento della presa in carico, in particolare delle situazioni di fragilità, grazie a un lavoro condiviso con le amministrazioni comunali e alla collaborazione con le associazioni". Il direttore generale ha nominato Paola Bianco come direttore amministrativo ruolo che ha già svolto in altre aziende sanitarie. Poltrona in rosa anche quella del direttore sanitario affidata a Giorgia Saporetti, con un’esperienza specifica nell’area della qualità e del risk management. Infine è stato nominato come direttore sociosanitario Emiliano Gaffuri, con pluriennale esperienza manageriale in ambito sociosanitario. "Con la nomina della direzione strategica dell’Asst Rhodense - conclude Bosio - siamo pronti a continuare il percorso di miglioramento della sanità, in un’ottica di coesione e di rete, in sinergia con le persone che ogni giorno lavorano al servizio dei cittadini".

Roberta Rampini