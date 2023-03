Stadio del Milan alla Maura, c’è chi dice No. Flash mob dei residenti

Stadio del Milan alla Maura? C'è chi dice no. Non c'è ancora alcuna trattativa concreta - almeno ufficialmente - ma i residenti nel quartiere, preoccupati del possibile impatto ambientale di un impianto che dovrebbe contenere almeno 60mila spettatori, iniziano a mobilitarsi per manifestare il loro dissenso. Contro l’ipotesi di realizzare la nuova struttura, ma anche contro la possibilità di un abbattimento dell’ippodromo.

Domenica 19 marzo, dalle 15, al Parco di Trenno, fra le vie Lampugnano e Mafalda di Savoia, a pochissima distanza dall'area a cui il club rossonero sarebbe interessato, i cittadini si ritroveranno per realizzare una catena umana, un ideale abbraccio alla Maura, area verde da conservare e tutelare.

"No all'abbattimento dell'ippodromo del trotto - attacca Enrico Fedrighini, consigliere comunale della lista Sala, punto di riferimento dell'opposizione al nuovo stadio - La scelta migliore per l'ambiente è riqualificare San Siro".