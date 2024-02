Stadio di San Siro, vertice tra sindaco, Inter e Milan: l’ipotesi della ristrutturazione

Milano, 22 febbraio 2024 – Si è appena concluso l’incontro tra l’amministrazione comunale e i vertici di Milan e Inter per discutere del futuro dello stadio di San Siro.

Il sindaco Giuseppe Sala, il presidente dei rossoneri, Paolo Scaroni e l’ad dei nerazzurri, Alessandro Antonello, sono scesi nel cortile di Palazzo Marino e si sono fermati per una foto, con stretta di mano, ma senza rilasciare dichiarazioni. Scaroni e Antonello sono poi andati via in auto insieme.

Scaroni e Antonello lasciano Palazzo Marino

L'incontro era stato chiesto dal sindaco per un ulteriore confronto anche dopo la presentazione del nuovo progetto di ristrutturazione del Meazza dell'architetto Giulio Fenyves, da parte dello studio Arco Associati, con l’intermediazione di Alessandro De Chirico, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale e il successivo interesse mostrato dalla società We Build che si occupa di infrastrutture.