Squadra di Taekwondo sul podio. Argento e bronzo agli Europei

"Una trasferta memorabile", commentano i ragazzi dell’Asd Do Jang Hwarang, felici dei risultati ottenuti al Campionato europeo di Taekwondo che si è svolto nei giorni scorsi a Lublin, in Polonia, con la partecipazione di 33 nazioni e oltre 800 atleti in gara. "Una squadra azzurra mai vista prima: compatta, coesa, travolgente e che ha regalato emozioni", raccontano gli allenatori del Taekwondo di Buccinasco. "Grazie all’impegno dei nostri ragazzi - proseguono - che hanno gareggiato dimostrando il giusto carattere e atteggiamento. Un plauso va alle sorelle Raffaella e Kristel Borraccino, impegnate nella squadra Junior femminile che ha sfiorato il podio, arrendendosi alle forti atlete polacche". Un medagliere d’eccellenza: Cristian Marin ha ottenuto la medaglia d’argento nella categoria "Forme I Dan". Andrea Bonfante e Luca Pecchia (argento anche nel combattimento a squadre) hanno conquistato il secondo gradino del podio nel combattimento tradizionale. Nella categoria pre juniors (-50 chili) combattimento Individuale, Alessio Napoli ha portato a casa la medaglia di bronzo.

La squadra Pre Juniors maschile, composta da Leonardo Siano, Mattias Caboni, Massimiliano Turi, Alessandro Matranga, Anthony Taliente, Andrea Pecchia, Cristian Marin e Alessio Napoli, ha conquistato un bronzo nelle Tecniche Speciali, un altro nelle Forme e un ulteriore terzo posto nel combattimento. "Un grandissimo risultato per la nostra associazione - concludono dal gruppo che, grazie ai risultati ottenuti, si piazza sesto nella classifica generale - che continua sulla cresta dell’onda e fa crescere piccoli grandi uomini attraverso il Taekwondo, diventando persone con sani principi di rispetto e amicizia vera". Fra.Gri.