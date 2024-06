Milano, assalto con spray urticante per rubare la catenina d’oro da 7mila euro

Milano – In tre contro una per rubarle una collana d'oro da 7mila euro. Lo spray urticante per stordire la vittima e impossessarsi del prezioso bottino.

Il raid è avvenuto a metà pomeriggio di giovedì 27 giugno in zona stazione Centrale: la vittima, una ventinovenne originaria dello Sri Lanka, non ha riportato ferite. Ad aggredirla sarebbero stati tre uomini descritti come nordafricani, ora ricercati dalla polizia.

Il blitz sul marciapiedi

Stando a quanto riferito agli agenti delle Volanti, l'aggressione è avvenuta in via Venini qualche minuto dopo le 17: la donna è stata accerchiata da tre persone e depredata della collana; i rapinatori hanno anche utilizzato una bomboletta di sostanza al peperoncino contro la vittima, investita dalla nube urticante. Le indagini partiranno dall'analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona del colpo.