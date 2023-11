Spray al peperoncino in classe alla scuola media Borsi di Milano: 50 intossicati

Milano, 20 novembre 2023 - Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi nella scuola media Giosuè Borsi, in via Ugo Ojetti, quartiere Bonola, a Milano. Intorno alle 12,30 qualcuno ha spruzzato una sostanza urticante e studenti e personale docente e di servizio ha iniziato ad accusare malessere, tranto che si è reso necessario l’intervento dei soccorritori del 118.

Quasi una cinquantina di persone, di cui almeno 44 adolescenti tra i 12 e i 13 anni, sono rimasti leggermente intossicati per la diffusione della sostanza urticante. Sia gli studenti sia gli adulti, che presentavano bruciore agli occhi e alle vie respiratorie, sono stati visitati sul posto dal personale di Areu e non è stato necessario il trasporto in pronto soccorso e il ricorso a ulteriori cure mediche per nessuno di loro.

Dai primi accertamenti un ragazzino ha usato uno spray al peperoncino in una delle due sezioni con la sostanza che ha raggiunto poi un'altra aula comunicante da una finestra. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri del nucleo radiomobile.