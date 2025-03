Sportelli psicologici nelle scuole. Convegno al liceo “Primo Levi“

Quanto possono essere utili gli sportelli psicologici nelle scuole? Qual è l’importanza del dialogo e della comunicazione in adolescenza? Sono solo alcuni dei temi che verranno affrontati nel convegno "La parola a scuola", in programma venerdì alle 17 nell’auditorium del liceo Primo Levi di San Donato, in via Martiri di Cefalonia. Organizzano gli psicologi dell’associazione "Diabete e Solidarietà". L’incontro, a ingresso libero, è rivolto a studenti, insegnanti, genitori e a tutti gli interessati. Dopo i saluti della presidente dell’associazione, Maria Spina, sono previsti gli interventi delle psicoterapeute Carola Maria Bacchioni e Baltilde Bacci, nonché dello psicologo Lorenzo Buggio. L’evento è pensato come un momento di confronto e dibattito, con gli esperti che resteranno a disposizione del pubblico per rispondere a domande, raccogliere impressioni e suggerimenti.