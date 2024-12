Spettacoli, mercatino e shopping. Ecco gli eventi nelle vie della città

Un laboratorio di origami natalizio, spettacoli teatrali e concerti, la tradizionale piva per le vie del centro, la camminata di Natale, tante iniziative per i più piccini, i negozi aperti e animazione per le vie della città: il mese della "grande attesa" è incominciato, come il tradizionale calendario delle iniziative della festa. Si è aperto domenica, con una edizione speciale del tradizionale mercatino della Pro Loco. Prosegue dal 4, con un "laboratorio esperienziale" di alberelli ad origami promosso dall’associazione “Sensibili alla Carta”. Sabato alle 16 si tiene in Sala Argentia lo spettacolo "ABC del Natale", elogio della Natività "spiegata in un gioco di parole". Da venerdì all’Epifania il laboratorio "Natale in Pixel Art", creazioni natalizie da realizzarsi su piattaforma web in collaborazione con l’associazione Gorgo Lab. Dal giorno dell’Immacolata, e sino alla vigilia di Natale, ogni giornata festiva sarà salutata dalla piva per le vie del centro, a cura del corpo musicale Puccini. Ancora musiche natalizie il 14 dicembre in compagnia dell’associazione culturale “Orchestra Crescendo”.

Sempre il 14 "Rosso Natale", giornata di eventi e intrattenimento in collaborazione con i commercianti. Fra gli altri eventi del mese una "Camminata di Natale" a scopo benefico il 15 dicembre: il ricavato delle iscrizioni andrà a sostegno di "Hope - Sound Of Breath", associazione benefica a supporto della ricerca contro la fibrosi cistica. Il clou degli eventi nei giorni precedenti la vigilia. Il 20 è in calendario un concerto natalizio per la cittadinanza, il 21 Trenino di Natale e tombolata benefica al centro intergenerazionale. Il calendario, disponibile sul sito del Comune, avrà una ulteriore appendice nelle giornate dell’Epifania. M.A.