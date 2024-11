"Spazi per fare esperienze"

I prodotti editoriali uniti alla vendita di beni di prima necessità, oltre a eventi e allestimenti temporanei: è questa la ricetta su cui punta Quotidiana "per ridar vita a un asset storico del Paese, a un punto di riferimento all’interno dei quartieri", come racconta Francesca Orlandini (foto), responsabile della comunicazione. Nel 2020 la società ha acquistato 20 edicole in città: le ha ristrutturate e riaperte al pubblico, offrendo anche "prodotti come latte, pasta e biscotti". Nel tempo, Quotidiana ha ripensato questo format e ha venduto alcuni dei chioschi. Dei dieci oggi presenti a Milano solo pochi sono sempre aperti con la vendita di giornali e beni di prima necessità: quasi tutti vengono attivati solo in occasione di allestimenti temporanei. In sostanza, l’edicola può essere affittata da un’azienda, rigorosamente in linea con i valori di Quotidiana: in quel periodo il design del chiosco viene ripensato come una vetrina pubblicitaria per il brand, che può esporre prodotti e offrire campioni gratuiti, mentre lo spazio intorno può essere utilizzato per apertivi, dj-set e live-painting. "Le edicole sono molto richieste dalle aziende per promuovere prodotti - continua Orlandini - Sono ottimi strumenti comunicativi: sono su strada, possono essere del tutto rivestite e catalizzano l’attenzione dei passanti". Avviati dalla scorsa primavera, questi temporary store hanno accolto brand come Campari, Tempo e Bialetti: "Così generiamo attenzione intorno all’edicola e svecchiamo il pubblico tradizionale". Aspetti cui si aggiunge, ovviamente, un importante ritorno economico. Ma da Quotidiana insistono su un punto: "Il prodotto editoriale viene esposto anche durante i temporary - fa sapere Orlandini - Per mantenere in vita l’edicola occorre però andare sempre di più verso un prodotto di tipo ‘esperienziale’. È questa la nostra visione".

T.F.