Sparito da 4 giorni, in salvo il turista belga

TORNO (Como)

Dopo quattro giorni di ricerche, quando ormai si stavano perdendo le speranze di ritrovarlo ancora in vita, è stato individuato e tratto in salvo Albert C., il turista belga di 81 anni sparito mercoledì sera, dopo essersi allontanato a piedi da piazza Caronti, a Torno, nel Comasco. L’anziano, in vacanza sul Lario insieme alla moglie, era appena sceso dal taxi che lo aveva riaccompagnato in paese dopo una gita a Como e si era allontanato a piedi. Facendo perdere le tracce.

Dopo quattro giorni di ricerche, anche grazie all’utilizzo degli elicotteri e dei droni, lo hanno ritrovato nella tarda mattinata di ieri, lungo un sentiero impervio alle spalle del paese, nei pressi della Villa Pliniana, a circa tre chilometri dal punto dal quale era sparito. Molto provato, ma tutto sommato in buone condizioni di salute, l’anziano è stato recuperato dai vigili del fuoco, che si sono avvalsi dell’aiuto degli esperti del nucleo Speleo alpino fluviale, e lo hanno poi riaccompagnato in paese dalla moglie che era in attesa di riabbracciarlo. Hanno partecipato alle ricerche anche i carabinieri, la proteziome civile e gruppi di volontari del paese.Roberto Canali