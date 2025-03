Sparano per le vie di Pogliano Milanese per festeggiare la laurea: due ragazzi denunciati

Pogliano Milanese, 25 marzo 2025 – Festeggiano una laurea poi si mettono a sparare nel centro cittadino seminando panico e paura. Vengono ripresi da un passante con lo smartphone, identificati nell'arco di 24 ore e denunciati dalla polizia locale del Comando Unico Nerviano - Pogliano milanese.

A finire nei guai un minorenne e un maggiorenne, entrambi italiani, residenti in paese. È successo nel tardo pomeriggio in via Monsignor Paleari, all'altezza di piazza Tarantelli. Secondo quanto ricostruito il maggiorenne era stato alla festa di laurea di un amico, con sé aveva una pistola scacciacani.

Mentre stava rientrando a casa, a piedi, ha incontrato il cugino minorenne, insieme ad altri coetanei, e gli ha dato la pistola per provare a sparare in mezzo alla strada, come se fosse un gioco. Passanti e residenti appena hanno sentito i primi colpi hanno chiamato il 112, in pochi minuti sono arrivate diverse segnalazioni, mentre un ragazzo ha anche ripreso la scena con un telefonino consegnandola poi alle forze dell'ordine. Sul posto è intervenuta una pattuglia del Nucleo Radiomobile della polizia locale e una dei carabinieri della compagnia di Legnano, ma gli autori del gesto si erano già allontanati, facendo perdere le loro tracce.

Gli agenti della polizia locale coordinati dal comandante Stefano Palmeri hanno raccolto ascoltato le testimonianze dei presenti e visionato le immagini del video girato da un giovane e in meno di 24 ore sono riusciti a identificare i responsabili. I due ragazzi sono stati indagati in stato di libertà con l’accusa di sparo in pubblica via. La pistola è stata sequestrata, insieme alle 90 cartucce a salve trovate in casa dei ragazzi.