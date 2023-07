Nolo, spari dall’auto per festeggiare il matrimonio: nei guai 4 giovani egiziani

Milano – Gli spari dalla macchina in corsa. Le derapate sui binari di tram. E un quartiere intero svegliato in piena notte.

I fatti

Poco dopo l'una a Milano, diversi residenti di piazza Morbegno e dintorni hanno chiamato il 112 segnalando colpi di arma da fuoco alla centrale operativa della Questura. In pochi minuti, i lampeggianti delle Volanti hanno riempito via Venini, e in breve tempo gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale hanno scoperto che quattro giovani di origini egiziane stavano festeggiando un matrimonio in un modo decisamente sui generis.

Le indagini

In manette è finito un venticinquenne, accusato di resistenza e danneggiamento: durante il trasporto in via Fatebenefratelli, ha sfondato a testate il vetro di una macchina della polizia. Il fratello minore, 23 anni, è stato indagato per resistenza a pubblico ufficiale. Nei guai anche l'autista del gruppo, diciannovenne nato a Sesto San Giovanni da genitori di origine nordafricana: c'era lui alla guida della Seat Ibiza che ha scorrazzato per diversi minuti per le strade di Nolo; all'interno della macchina sono state trovate una scacciacani e due mazze da baseball. Il quarto denunciato, di 25 anni, è colui che avrebbe materialmente sparato con la pistola finta.