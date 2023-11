Milano, uomo gambizzato alla Comasina: “Mi ha rapinato uno sconosciuto”. Ma la sua versione non convince

Milano – Agli agenti delle Volanti ha raccontato che a sparargli è stato uno sconosciuto, per rapinarlo di orologio e portafogli. Una versione ritenuta poco credibile dagli investigatori, che invece sembrano ritenere che dietro la gambizzazione di questa sera ci sia una questione legata allo spaccio di stupefacenti.

Andiamo per ordine. E partiamo dall’allarme al 112 lanciato qualche minuto prima delle 19.30 da via Salemi, alla Comasina: c’è un cinquantanovenne italiano a terra, qualcuno lo ha ferito a una coscia con un colpo di pistola. L’uomo resta sempre cosciente durante i soccorsi: non è in gravi condizioni. Prima di essere accompagnato al Niguarda dai sanitari di Areu, riferisce alla polizia di non conoscere l’aggressore, che gli avrebbe sparato a suo dire per derubarlo del cronografo che aveva al polso e dei contanti. Una ricostruzione che non convince affatto chi sta indagando sull’episodio, soprattutto per una circostanza: tre giorni prima dell’agguato, giovedì, il cinquantasettenne è stato arrestato per droga.

Qualcuno ha deciso di fargliela pagare appena rimesso in libertà? Dalle prime informazioni, pare che l’inchiesta per risalire all’autore della gambizzazione si stia indirizzando proprio in quella direzione. Un aiuto potrebbe arrivare dalle immagini registrate dalle telecamere, anche se è molto probabile che chi ha agito conosca bene quelle strade e gli occhi elettronici che le presidiano e che quindi abbia adottato tutte le precauzioni del caso.