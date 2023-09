Assago, spara due colpi di pistola verso la casa della madre e del compagno. Poi scappa, rintracciato 24enne

Milano, 21 settembre 2023 – Ha sparato due colpi di pistola verso l'appartamento al piano terra in cui vive la madre con l'attuale compagno. Poi è scappato, ma è stato rintracciato dai carabinieri.

La vicenda risale a mercoledì sera, poco dopo le 22, ad Assago, nell'hinterland sud di Milano. Protagonista un 24enne italiano che, a seguito del deteriorarsi dei rapporti con il compagno della madre 48enne, ha raggiunto l'abitazione di quest'ultima, al piano terra, e, dall'esterno ha esploso due colpi di pistola verso l'interno, dove si trovava la coppia.

La madre e il compagno erano in casa in quel momento, ma nessuno dei due è rimasto ferito. Il giovane si è subito dato alla fuga, ma è stato rintracciato questa mattina dai militari dell'Arma e si trova ora in caserma per gli accertamenti del caso. Nel corso del sopralluogo, i Carabinieri hanno trovato un bossolo calibro 7.65.