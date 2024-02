Spalla e artrosi: apre un nuovo ambulatorio

Un ambulatorio per tutte le problematiche della spalla a 360 gradi, dove il paziente può trovare specialisti e trattare il suo problema in un’unica giornata. È stato avviato dall’Asst Nord Milano all’ospedale del Bassini ed è attivo tutti i lunedì dalle 9 alle 13. "Stiamo cercando di portare avanti questo servizio in modo da concentrare tutte le patologie della spalla in un unico giorno e permettere al paziente, che arriva in ospedale, di essere visitato da uno specialista ed essere seguito in tutto l’iter sia diagnostico che terapeutico", ha spiegato il dottor Domenico Iovinella, che dagli inizi di ottobre è dirigente medico dell’unità operativa di Ortopedia del nosocomio cinisellese e responsabile del nuovo ambulatorio. "Sto cercando di portare in questo spazio tutto quello che ho acquisito per rispondere al meglio alla domanda del paziente - ha commentato il dottor Iovinella -. Qui trattiamo tutte le patologie".

Dopo la diagnosi, la terapia personalizzata. "Si parte da un trattamento artoscopico non invasivo, che permette di recuperare la lesione a carico della cuffia dei rotatori, arrivando fino a trattare le classiche artrosi di degenerazione dell’articolazione". L’ambulatorio si trova al piano terra dell’ospedale Bassini. Si può prenotare una visita con il servizio sanitario nazionale, chiamando il numero 02.999599 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 oppure il numero verde 800.638.638 sempre negli stessi giorni e orari. La.La.