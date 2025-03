Spagna, la meraviglia tra storia e paesaggio

La Spagna è un paese che sembra uscito da un libro di avventure. Con le sue città piene di storia, le spiagge da sogno, i piatti gustosi e le tradizioni vivaci, è impossibile non volerla visitare.

Il suo territorio può accontentare ogni desiderio, dalle montagne perfette per escursioni, alle città piene di tradizioni particolari e arte sublime, fino ad arrivare alle spiagge sempre estive del mar Mediterraneo.

La storia della Spagna è ricca e complessa. Dalla romanizzazione della Hispania, passando per le invasioni germaniche e la dominazione musulmana. Agli inizi dell’VIII secolo le popolazioni arabe e berbere conquistarono quasi l’intera penisola. Nei successivi otto secoli, si formarono stati musulmani indipendenti, tutta l’area sotto dominazione araba fu conosciuta come Andalusia. I piccoli regni cristiani del nord riuscirono lentamente a riconquistare l’intera penisola iberica. Questo processo, chiamato Reconquista, durò per oltre cinque secoli.

Nel 1492, grazie all’aiuto dei re spagnoli, Cristoforo Colombo intraprese il primo viaggio verso il Nuovo Mondo, che rese la Spagna uno degli imperi più vasti del mondo antico. In Spagna venne anche instaurata l’Inquisizione spagnola.

Nei tre secoli successivi la Spagna fu la più grande potenza coloniale, fondando un impero che si estendeva dalla California alla Patagonia e dai Caraibi alle Filippine. Fu anche uno dei più potenti stati del periodo rinascimentale.

Dalla Reconquista e alla formazione di un vasto impero coloniale, la Spagna ha sempre giocato un ruolo cruciale nella storia europea. La guerra civile spagnola e la dittatura di Francisco Franco hanno segnato profondamente il XX secolo, ma il ritorno alla democrazia nel 1975 ha aperto una nuova era di prosperità e modernizzazione.

La Spagna, ufficialmente conosciuta come il Regno di Spagna, è una nazione affascinante situata all’estremità occidentale dell’Europa. Con una superficie di circa 505.941 km², occupa gran parte della penisola iberica e conta circa 47 milioni di abitanti. La capitale, Madrid, è il cuore pulsante del paese, ricoprendo tale funzione ininterrottamente dal 1561.

La Spagna è un mosaico di paesaggi variegati. Dalle maestose catene montuose dei Pirenei a nord-est, che la separano dalla Francia, alle spiagge dorate delle Isole Canarie e Baleari, ogni angolo del paese offre una vista mozzafiato. La Meseta, un vasto altopiano che si estende per circa 400.000 km², domina il centro del paese, circondata da catene montuose come la Cordigliera Cantabrica e il Sistema Betico. Il Teide, con i suoi 3.718 metri, è la vetta più alta della Spagna e la cima più alta di tutto l’Atlantico.

Politicamente, la Spagna è una monarchia parlamentare. Il re attuale è Filippo VI, dei Borbone-Spagna, che ha assunto il trono nel 2014 dopo l’abdicazione di suo padre, Juan Carlos I. Il presidente del governo è Pedro Sánchez, leader del Partito Socialista, in carica dal giugno 2018.