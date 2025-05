Spaccio nel Parco delle Groane: quattro arresti

Cesate, 28 maggio 2025 – La battaglia contro lo spaccio di droga nel perimetro del Parco delle Groane continua a colpi di operazioni di polizia. I carabinieri della stazione di Cesate hanno dato esecuzione a Limbiate e Desio a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Milano nei confronti di quattro uomini di origine maghrebina tra i 28 e i 39 anni, ritenuti componenti di un gruppo dedito allo spaccio nel Parco delle Groane.

Nel corso delle indagini, condotte fra l'ottobre 2023 e il marzo 2024, anche grazie a una serie di video, sono stati documentati oltre novanta episodi di spaccio, effettuati 25 sequestri di sostanze stupefacenti a carico di altrettanti acquirenti. Grazie alle dichiarazioni di alcuni testimoni, in particolare clienti dei pusher, sono stati identificati anche tre complici del gruppo. Nei loro confronti sono partite altrettante denunce a piede libero. A gennaio del 2024 due degli indagati erano stati arrestati in flagranza di reato.

L'attività investigativa ha portato anche al sequestro di 74 dosi di cocaina, 14 dosi di eroina, 5 dosi di hashish, nonché materiale vario per il confezionamento dello stupefacente. Due dei quattro arrestati erano già destinatari di misure restrittive per reati analoghi mentre gli altri due, senza fissa dimora, sono stati individuati dagli inquirenti a Limbiate e Desio in due distinte occasioni sia grazie all'esecuzione di una mirata attività di rastrellamento all'interno dello stesso parco, sia grazie a un'approfondita attività investigativa messa in campo dai carabinieri. I due stranieri arrestati a Limbiate e Desio sono stati portati in carcere, rispettivamente a Milano e Monza.