Spaccio in piazza e furto di merce, due arresti

I “ghisa di prossimità“ al lavoro nel quartiere Corvetto hanno individuato e fermato un giovane, presunto spacciatore, e un uomo che aveva appena rubato della merce in un negozio di abbigliamento. Gli agenti della polizia locale guidati dal comandante Gianluca Mirabelli stavano perlustrando l’area di piazzale Gabrio Rosa, spesso sulle pagine di cronaca per problemi di spaccio di sostanze stupefacenti, lunedì, quando hanno notato un giovane che li ha insospettiti nell’area verde al centro dello slargo. Quindi lo hanno identificato e controllato: il ragazzo, minorenne, aveva addosso circa un etto di marijuana. Ed è scattato l’arresto.

Il giorno dopo, martedì, in via Polesine all’angolo con piazzale Corvetto, gli agenti del Comando di Zona 4 sono invece intervenuti per furto, bloccando un uomo – italiano di 49 anni, come hanno poi appurato – che stava cercando di fuggire dopo essersi impossessato di alcuni articoli in un negozio di abbigliamento senza pagarli. A darne notizia sui suoi canali social è l’assessore alla Sicurezza Marco Granelli. "Con oltre 750 assunzioni di agenti e ufficiali in 3 anni e la riorganizzazione – commenta – abbiamo potenziato le pattuglie in strada e, con i ghisa di prossimità, siamo nei quartieri. Un servizio per ascoltare i cittadini, contrastare il degrado e intervenire contro alcuni reati, spesso piccolo spaccio di droga e furti a persone o nei negozi. Così vogliamo portare sicurezza nei quartieri, integrando il lavoro di polizia di Stato e carabinieri. Ora lo Stato ci aiuti con la certezza della pena e lavorando perché le persone fermate o arrestate non tornino a delinquere".

M.V.