Spaccio e deposito della droga in pizzeria: titolare in manette

Di giorno pizzaiolo e di sera spacciatore. E il pusher usava il negozio anche come deposito per la droga. Il secondo lavoro lo ha però portato dritto in carcere. I carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato un 65enne italiano, colto in flagranza di reato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’uomo, titolare di una pizzeria, è stato sottoposto a un controllo davanti al suo locale ed è stato trovato in possesso di 3 grammi di hashish e 4 sigarette artigianali contenenti la stessa sostanza, oltre a 1.130 euro in contanti. La successiva perquisizione all’interno della pizzeria ha consentito di trovare ulteriori 240 grammi di hashish e la somma di 1.670 euro.