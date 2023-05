Spaccia droga nel parco davanti all’asilo: Daspo urbano per un 20enne milanese

Rozzano (Milano), 12 maggio 2023 – Divieto di accesso alle aree urbane, è il provvedimento emesso dal questore di Milano nei confronti di un 20enne milanese arrestato dalla polizia per spaccio di droga. L’uomo è finito in manette il 28 aprile scorso perché scoperto dagli agenti della squadra mobile a spacciare all'interno di un parco pubblico in viale Campania, vicino a un asilo nido e a una scuola materna di Rozzano.

Gli agenti lo hanno conto in flagranza: il 20enne stava vendendo un paio di dosi di hashish a due persone. Sottoposto a perquisizione personale, i poliziotti gli hanno trovato addosso altre 9 dosi pronte per la cessione a terzi. In seguito alla perquisizione domiciliare, nel suo appartamento sono stati trovati mezzo etto di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 2.520 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio e sottoposti a sequestro.

Il provvedimento emesso dal questore, su istruttoria predisposta dagli agenti della divisione anticrimine di via Fatebenefratelli, per un anno vieta al 20enne, per il quale sono stati disposti gli arresti domiciliari, di accedere e stazionare a una distanza inferiore a 100 metri da determinati istituti scolastici a Rozzano.