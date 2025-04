Spaccia cocaina e ketamina. Arrestato il vicino-pusher

I vicini segnalano movimenti sospetti e disturbo alla quiete, arrivano i carabinieri e scoprono un mercatino della droga. Nell’appartamento segnalato, a Pioltello, cocaina e ketamina: in manette per spaccio un pregiudicato 52 enne. L’operazione antidroga è stata condotta dai carabinieri di Pioltello con personale Cio del terzo reggimento Lombardia. Tutto è partito dalla segnalazione di movimento e frastuono nel condominio dove abita l’uomo, già pregiudicato. I militari giunti sul posto hanno provi: 77 grammi di ketamina e oltre 30 di cocaina, già divisi in involucri e pronti per lo smercio, bilancini e materiale per il confezionamento. Nel corso della perquisizione, e contestualmente all’arresto, è stato denunciato in stato di libertà anche un 31enne di origine romena ma residente a Gorgonzola, presente in casa al momento dell’arrivo dei militari e trovato in possesso di piccole dosi di hascisc e ketamina. L’arrestato, accusato di detenzione a fini di spaccio, si trova ai domiciliari, in attesa del processo con rito direttissimo già fissato per stamane. M.A.