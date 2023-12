Sosta vietata, 40 multe. Se non paga addio Suv

Recidivo e pervicace: ha accumulato 40 multe per divieto di sosta (spesa totale quasi 2mila euro) e ora rischia il sequestro della macchina. Protagonista un italo-senegalese 52enne residente a Rho, proprietario di un Suv, che in pochi mesi ha collezionato ben 40 sanzioni sempre per divieto di sosta. Ma non hai mai pagato e ha continuato a parcheggiare incurante del codice della strada. La polizia locale ha iniziato a prestare particolare attenzione per individuare il veicolo in divieto in modo da poter intervenire nei confronti dell’intestatario. L’altro giorno il Suv è stato notato su uno stallo destinato a persone con disabilità, all’altezza delle vie Dante e Livello. È scattata la sanzione e attivato il carro attrezzi per la rimozione.

Il proprietario si è accorto di quello che stava accadendo ed è sceso in strada per chiedere di sospendere la rimozione. Gli agenti gli hanno chiesto di recarsi al comando di corso Europa: qui gli è stato presentato il conto delle sanzioni. Altri duemila euro sono la cifra richiesta per il fermo fiscale del veicolo: se il proprietario non dovesse saldare questa somma, rischia il sequestro del mezzo. Roberta Rampini