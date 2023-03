Auto parcheggiata sui binari, il tram rimane incastrato

Il tram bloccato in piazzale Bacone

Milano – Prima mattina complicata sul fronte viabilità in piazzale Bacone. Un tram fuori servizio, in transito da via Plinio verso via Matteucci è rimasto bloccato a causa di un’auto parcheggiata in divieto di sosta in mezzo alla piazza.

Il tram è rimasto incastrato all’altezza dell’incrocio con via Eustachi, bloccando la circolazione degli altri tram e l’accesso delle auto dalla piazza verso la stessa via Eustachi.

I residenti da tempo denunciano la sosta selvaggia in zona, sui marciapiedi, a lato dei binari, sui passaggi pedonali. Situazione diventata ancora più complicata con il restyling della piazza due anni fa.

A dicembre dell’anno scorso era scattata anche una protesta organizzata dal comitato della Zona 3: centinaia di adesivi gialli con la scritta “Questo non è un parcheggio” erano stato posizionati sulle auto posteggiate in maniera irregolare