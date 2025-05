Sos medici. Aperti in città due ambulatori

Aperti due ambulatori medici temporanei per far fronte alla carenza di medici di base, grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale e Asst Melegnano e Martesana. Un’iniziativa concreta per rispondere alla carenza cronica di medici di base e garantire l’assistenza sanitaria ai cittadini rimasti senza medico a causa di trasferimenti o pensionamenti.

Nei giorni scorsi l’assessore alle Politiche sociali Giacomo Serra si è recato nella sede dell’Asst per concordare con il direttore del distretto Visconteo Samuel Dal Gesso l’attivazione di un servizio che garantirà a tutta la cittadinanza di avere a disposizione un medico di medicina generale. "Un confronto costruttivo – precisa l’assessore Serra – che ci ha permesso di rispondere prontamente alle specifiche esigenze dei nostri cittadini. Non volevamo, infatti, che per ragioni personali o professionali dei medici, non venisse garantito un servizio, perché riteniamo la salute un diritto fondamentale. Ringrazio il direttore Dal Gesso per la sensibilità e l’attenzione dimostrate".

Gli ambulatori sono a San Giacomo in piazza Roma 17 e a Badile, in via Vittorio Veneto 6. Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.40 occorre telefonare o inviare un messaggio WhatsApp (indicando nome e cognome, motivo della richiesta e l’ambulatorio dove si intende recarsi) ai numeri 346.8509715 – 342.6630973. Si può spedire anche una email a prenotazioni.amt@asst-melegnano-martesana.it.

"Per la nostra amministrazione – precisa la sindaca Sonia Belloli – il concetto di welfare va inteso come benessere di tutti i cittadini. Ecco perché consideriamo la salute delle persone un obiettivo primario".

Mas.Sag.