Sos educatori: si rilanci il corso per puericultrici

"Ripristinare il corso per puericultrici": è la proposta controcorrente che Assonidi è pronta a presentare a Roma. Perché gli educatori scarseggiano sia negli asili nido pubblici, sia in quelli privati. "I gestori possono mettere in campo azioni per cercare di frenare la ’fuga’ verso il pubblico e soprattutto verso altre professioni - premette Federica Ortalli, presidente di Assonidi Milano –, ma i numeri, comunque, non tornano: gli educatori formati nelle università, e abbiamo la fortuna di averne due d’eccellenza, dopo la laurea guardano altrove. Serve una riforma dei titoli di studio". Dopo la triennale trovare un posto in un asilo non è l’opzione numero uno scelta dai laureati di Scienze dell’Educazione. Se ogni anno all’associazione di categoria milanese arrivavano centinaia di curricula "ora siamo nell’ordine delle decine", dicono dagli uffici. Senza contare chi arriva, resta un mese e mezzo e se ne va. Incide lo stipendio medio, non rapportato a costi della vita, responsabilità e anni di studio alle spalle. Ma non solo.

"Tanti ragazzi guardano all’estero - spiega Ortalli -: è una generazione che si muove molto di più e gli stipendi a Berlino non sono come quelli italiani. Ma c’è un problema anche di consapevolezza e motivazione". Un tavolo è aperto in Regione Lombardia sul tema. "Sono state concesse deroghe ai diplomati magistrali, ma non basta - continuano da Assonidi -. Bisogna creare nuovi corsi ad hoc". Rispolverando anche quelli che prima funzionavano. "Nei fatti chi frequentava i corsi per puericultrici, per vocazione, poi lavorava nel settore tutta la vita. I corsi che venivano organizzati dalla Provincia di Milano hanno sempre funzionato bene e generato scelte più consapevoli. Andremo a parlare con i tecnici del Ministero. Se cominciamo subito, in due anni possiamo creare percorsi nuovi di eccellenza e rilanciare questa professionalità". Nel frattempo si lancia una proposta a Palazzo Marino per "tamponare" la situazione: un grande reclutamento di educatori su scala milanese, con un "centro raccolta e smistamento curricula". Si.Ba.