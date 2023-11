Sorpreso a spacciare cocaina dalla polizia locale: in manette

Spaccio di sostanze stupefacenti, un arresto. Gli agenti del nucleo operativo della polizia locale hanno preso in flagranza di reato E.B. un 27enne di origine straniera mentre stava cedendo una dose di cocaina a un giovane. Il fatto è accaduto ieri sera in una via del centro cittadino durante un servizio di controllo della polizia locale. Individuato dagli agenti e sottoposto a perquisizione personale, il pusher è stato trovato in possesso di altre 20 dosi di cocaina già confezionate e pronte alla vendita. L’operazione si inserisce nell’ambito degli interventi di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti svolti dalla polizia locale attraverso servizi mirati nelle zone più critiche della città. Sono dieci le persone arrestate o denunciate a piede libero da settembre a oggi presi mentre spacciavano droga nelle piazze rozzanesi.

Mas.Sag.