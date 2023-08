Sorpresi sei clandestini nascosti in un camion

PESCHIERA BORROMEO

Sorpresi dalla polizia locale sei clandestini nascosti nel cassone di un camion. Il conducente era all’oscuro della loro presenza: i clandestini avevano tagliato il telone del camion sul tetto approfittando di una sosta a Catania. Il fatto è accaduto giovedì nel tardo pomeriggio quando durante una serie di controlli stradali gli agenti della polizia locale hanno fermato per un controllo sulla via Gronda Sud un camion proveniente da Catania. Durante i controlli gli agenti hanno sentito alcuni rumori provenienti dal rimorchio. Insospettiti hanno chiesto all’autista di aprire per un’ispezione. Nascosti nel carico hanno rinvenuto sei uomini, tutti cittadini del Sudan, che erano chiusi nel rimorchio.

I 6 sono stati accompagnati in comando per identificazione. Sono stati accompagnati in Questure all’ufficio immigrazione per foto. Per 5 di loro è scattato l’invito a presentarsi presso le questura indicate al momento dello sbarco. Un sesto è stato invece accompagnato in una struttura di accoglienza in quanto minore. Il camion è stato fermato ieri pomeriggio e le operazioni di identificazione dei clandestini sono terminate in tarda sera. Secondo una prima ricostruzione dei fatti i sei avrebbero approfittato della sosta del camion in un’area di servizio per salire sul cassone e ragliare il telone per poi nascondersi fra la merce. Al momento della scoperta probabilmente non avevano capito che il camion era stato fermato per un controllo e hanno fatto rumore per riuscire ad uscire

Massimiliano Saggese