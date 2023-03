Sorpresa Maione per l’Ambiente

L’assessorato all’Ambiente e clima, l’unico attribuito alla lista Fontana (uscita dalle urne col 6,2%, solo un punto meno di Forza Italia e quattro volte il risultato dell’omologa del 2018 con oltre centomila voti in più nonostante l’astensione) non è andato al coordinatore di Lombardia Ideale Giacomo Basaglia Cosentino ma a Giorgio Maione, 46 anni giovedì prossimo, avvocato cassazionista di Brescia dov’è stato consigliere comunale e assessore alla Famiglia con l’ex sindaco Adriano Paroli (è stato anche nella commissione Welfare dell’Anci). Ex FI, dal 2021 è nella Lega.