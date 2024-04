Sopralluogo sul cantiere della Paullese da riqualificare: "Tratto aperto a metà giugno"

La Paullese riqualificata tra Paullo e Settala? Un primo tratto verrà aperto al transito prima dell’estate, ossia per la metà di giugno. L’annuncio arriva dalla Città Metropolitana di Milano, con l’ingegner Gabriele Olivari, direttore del settore “strade e mobilità sostenibile” e la consigliera delegata alle infrastrutture Daniela Caputo che nel pomeriggio di ieri hanno eseguito un sopralluogo nel cantiere dell’ex statale 415. Una visita che è partita dal campo base di Conterico ed è proseguita poi sul ponte della Muzza, uno dei principali manufatti ricompresi nel restyling oggi in corso tra Paullo e Settala, dove si stanno realizzando il raddoppio delle corsie e altri interventi pensati per migliorare la sicurezza degli automobilisti e fluidificare il traffico.

"Entro l’estate verrà aperto un primo tratto dell’area oggi interessata dai lavori, ossia i 1.800 metri che vanno dall’innesto con la Tem alla rotatoria del chilometro 10 - hanno confermato il tecnico e la consigliera delegata -. Già questo porterà benefici alla viabilità, contribuendo a snellire il traffico". Nell’area che risulterà transitabile si tornerà quindi a viaggiare sulla Paullese vera e propria, e non più sulla complanare, l’asse viario dove sinora è stato deviato il traffico per consentire l’esecuzione dei lavori sull’ex statale. Se un primo tratto aprirà dunque a breve, i lavori proseguiranno nei restanti 1200 metri oggi interessati dal cantiere, dal chilometro 10 in direzione di Milano. Nell’ultimo anno i lavori sulla Paullese hanno subìto ritardi a causa della necessità di un adeguamento dei costi, che ad oggi è stato coperto solo in parte dai trasferimenti ministeriali. "In ogni caso, il cantiere è presidiato e l’intervento prosegue", ha rimarcato la consigliera Caputo, rispondendo così alle polemiche che si sono alzate da più parti rispetto alle lungaggini dei lavori. Critiche si sono levate da alcuni imprenditori e operatori economici, che temono contraccolpi sulle loro attività, ma anche dalla lista civica Paullo Nuova, che su questo tema ha avviato una raccolta di firme. A.Z.